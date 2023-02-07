Землетрус забрав життя відомого футболіста збірної та його сина

Із кожною хвилиною стає відомо про нові й нові жертви руйнівних землетрусів, що пройшли на території Туреччини та Сирії.

Серед загиблих у тому числі багато спортсменів. Так. стало відомо про загибель ексфорварда збірної Сирії Надера Джухадара (забив 9 голів у 14 матчах за національну команду в 1995--1997 роках), якого знайшли під завалами будинку в сирійському місті Джабла разом із неповнолітнім сином Таджею.

Примітно, що в липні минулого року Джухадара було призначено головним тренером ліванського клубу «Салам Згарта», але вже за місяць, до старту чемпіонату країни, його звільнили — і Надер повернувся на батьківщину.

У складі збірної Сирії Джухадар провів 14 матчів та забив 9 м'ячів.

Трагічні новини надходять і з Туреччини. Зокрема, клуб другого місцевого дивізіону «Єні Малатьяспор» повідомив про те, що жертвою землетрусу та обвалення будинку став 28-річний воротар команди Ейюп Тюркаслан.

Також рятувальники знайшли бездиханими тіла подружньої спортивної пари — 26-річної волейболістки команди «Мерінос» Бетул Чобан Чакир та 28-річного ексгравця волейбольного «Халкбанку» Бедреттіна Чакира.

А от ексфутболіста «Челсі» Крістіана Атсу, доля якого була невідома в перші години після землетрусу, дістали з-під завалів із травмами різного ступеня тяжкості, але все ж таки живим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з фрістайлу Кайла Смейна вбила снігова лавина в Японії.

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