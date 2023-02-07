39.64 / 40.27 42.18 / 43.09
Київ: -5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Землетрус забрав життя відомого футболіста збірної та його сина

14:00 8 лютого 2023
Надер Джухадар із сином Таджею

Із кожною хвилиною стає відомо про нові й нові жертви руйнівних землетрусів, що пройшли на території Туреччини та Сирії.

Серед загиблих у тому числі багато спортсменів. Так. стало відомо про загибель ексфорварда збірної Сирії Надера Джухадара (забив 9 голів у 14 матчах за національну команду в 1995--1997 роках), якого знайшли під завалами будинку в сирійському місті Джабла разом із неповнолітнім сином Таджею.

Примітно, що в липні минулого року Джухадара було призначено головним тренером ліванського клубу «Салам Згарта», але вже за місяць, до старту чемпіонату країни, його звільнили — і Надер повернувся на батьківщину.

У складі збірної Сирії Джухадар провів 14 матчів та забив 9 м'ячів.

Трагічні новини надходять і з Туреччини. Зокрема, клуб другого місцевого дивізіону «Єні Малатьяспор» повідомив про те, що жертвою землетрусу та обвалення будинку став 28-річний воротар команди Ейюп Тюркаслан.

Також рятувальники знайшли бездиханими тіла подружньої спортивної пари — 26-річної волейболістки команди «Мерінос» Бетул Чобан Чакир та 28-річного ексгравця волейбольного «Халкбанку» Бедреттіна Чакира.

А от ексфутболіста «Челсі» Крістіана Атсу, доля якого була невідома в перші години після землетрусу, дістали з-під завалів із травмами різного ступеня тяжкості, але все ж таки живим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з фрістайлу Кайла Смейна вбила снігова лавина в Японії.

350

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Прийом заявки на виплату

Благодійна організація видає частині українців по 6600 грн на сім’ю: як отримати

Роман Костомаров

Олімпійському чемпіону з росії ампутували обидві стопи: лікарі борються за руки 45-річного спортсмена

Сузір&#39;я Близнюків

Овнам знадобиться хитрість, Тельцям настав час змінити імідж, а Ракам не варто піддаватися емоціям: гороскоп на 8 лютого 2023 року

гривні

Перерахунок пенсій: стало відомо, кому у березні додадуть до пенсійних виплат понад 500 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту