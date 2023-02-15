«Про те, що сталося з Юлею та дітьми, я дізнався в госпіталі, де лікувався після поранення»: у Туреччині під час землетрусу загинула родина бійця ЗСУ

«Будинок, де жили Юля з дітьми, впав на бік»

Виявилося, що чоловік Юлії Петрової Михайло — військовослужбовець. Торік він отримав поранення на фронті. Звістка про землетрус у Туреччині застав його у госпіталі.

— Ми тиждень сподівалися на диво, — сказала «ФАКТАМ» Ірина Домбровська із Запоріжжя. — Неможливо повірити, що Юлі з дітьми більше немає. Юля була чудовою жінкою. Інтелігентна, привітна… Я допомагала готувати до школи її старшого сина Захарку. Дуже ввічлива і розумна дитина. Нині йому було вже десять, а його молодшому браткові — п'ять років. Коли почалися масовані обстріли, Юля, намагаючись урятувати дітей, поїхала з України. Хто міг подумати, що там, у Туреччині, з ними трапиться таке лихо?

"Юля була чудовою жінкою. Інтелігентна, привітна", - каже Ірина Домбровська із Запоріжжя

— Вони виїхали через війну, — розповів «ФАКТАМ» батько Юлії Сергій Петров. — Поїхали до Туреччини, бо там жили наші родичі, і Юля з хлопчиками зупинилась у них. Вони жили в одному будинку, і родичів рятувальники ще не знайшли… Востаннє ми розмовляли з Юлею у неділю, 5 лютого. Як завжди, спілкувалися по Вайберу. Донька повідомила, що у них все гаразд. А в понеділок рано вранці дружина відкрила стрічку новин і побачила, що в Туреччині стався землетрус. Одразу набрала номер доньки, але Юля не відповідала. Подзвонили старшому онукові Захару, але теж не додзвонилися.

Ми забили на сполох. Почали дзвонити родичами, у яких мешкала Юля з дітьми. Коли стало зрозуміло, що і з ними також немає зв'язку, ми вийшли на пошукові сайти, на українське посольство в Туреччині. Звернулися до всіх можливих служб, і нам підтвердили, що землетрус стався в провінції Хатай і місто, де перебували донька з онуками, фактично був його епіцентром. Ми зрозуміли, що сталася біда… Нам залишалося тільки чекати і сподіватися.

Ми продовжували дзвонити Юлі та Захару, але марно. А потім люди, які були там — волонтери та інші наші родичі — надіслали фотографії з місця трагедії. І ми побачили, що будинок, де жили Юля з дітьми, впав на бік, і рятувальники ніяк не могли підступитися до нього. Вони два дні розбирали завали, і коли нарешті до нього підібралися, там почалася пожежа… А в понеділок увечері нам повідомили, що знайшли їхні тіла… Юлю та молодшого онука вже витягли, а старшого бачили, але поки що не можуть дістати.

Нам важко повірити, що це відбувається насправді. Ми були впевнені, що дочка з дітьми у безпеці. Це тихе, спокійне місце, курортне місто. Яке стало епіцентром землетрусу… Зятя лише виписали зі шпиталю. Він уже готовий був їхати до Туреччини, щоб забрати Юлю та дітей. Але нам сказали, що доставленням тіл займатиметься посольство.

"Ми були впевнені, що дочка з дітьми перебуває в безпеці. Це тихе спокійне місце, курортне місто. Яке стало епіцентром землетрусу..." - каже батько Юлії Сергій Петров

«Ввечері 5 лютого Матюша по відео розповідав мені віршик, який вивчив, а вранці ці новини…»

Чоловік Юлії Михайло розповів «ФАКТАМ», що питання з оплатою перевезення тіл на цей час не вирішене.

— Учора я підписав довіреність на перевезення тіл. Ми весь час на зв'язку з посольством, але питання плати за перевезення тіл в Україну поки залишається відкритим, — повідомив «ФАКТАМ» Михайло. — Приватна фірма у Туреччині, яка цим займається, оголосила рахунок — 7700 євро. У мене таких грошей нема. Залишається сподіватися, що ці витрати візьме на себе посольство. Але поки що мені цього ніхто не підтвердив.

Михайла виписали зі шпиталю менш як тиждень тому. Востаннє він спілкувався зі своєю сім'єю напередодні трагедії:

— Я отримав поранення 12 вересня. Коли стався землетрус, ще був у шпиталі. Мене виписали лише 9 лютого. Тоді ми ще сподівалися, що їх знайдуть живими. Юля із дітьми поїхали 6 березня. Поїхали до Туреччини, бо там була рідна тітка. Вона жила у сусідньому під'їзді, і її ще не знайшли… Увечері 5 лютого вони надіслали мені відео. Вони вивчили новий віршик, і Матюша мені його розповідав. А вранці 6-го ці новини. І вони зникли зі зв'язку…

P.S. Для тих, хто може допомогти Михайлу, публікуємо номер його банківської картки: 5355 2802 1146 7186

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Туреччині з-під руїн вдалося врятувати двох українців, яких уже вважали загиблими.

789

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram