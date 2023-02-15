Названо 5 знаків Зодіаку, яких зірки «озолотять» у березні 2023 року

Незважаючи на розпочату «кремлівським карликом» війну, весна у більшості українців асоціюється з перемогою, оновленням та новими можливостями.

У березні зірки будуть прихильні до представників декількох знаків Зодіаку, а п'ятьох з них навіть «озолотять», вважає астролог Інна Любімова.

Саме їм вдасться позбавитися грошових проблем, зміцнити своє матеріальне становище і навіть розбагатіти.

Хто ж буде серед цих щасливчиків?

Овни

Хороші новини на вас чекають на роботі. На початку весни представникам знаку вдасться отримати більше грошей за свою працю. Це може бути підвищення окладу, премія чи бонус. Надбавка допоможе не тільки покрити всі базові потреби, а й відкласти якісь гроші. Чудова можливість збільшити фінансову подушку.

Близнюки

Гороскоп каже, що останні місяці були непростими для цього знаку. Найбільш щасливі Близнюки змогли уникнути боргової ями, але не всім так пощастило. Березень 2023 стане часом змін. Зірки «озолотять» представників знаку. Успіх чекає на тих Близнюків, які розвивають свою справу. Вам вистачить натхнення, сил та креативності.

Терези

Цей повітряний знак часто безвідповідально ставиться до грошей, тому регулярно бувають фінансові проблеми. На початку весни з'явиться багатий покровитель. Він може дарувати дорогі подарунки або допомогти фінансово. Терези-бізнесмени зможуть знайти надійного партнера. Вони почнуть притягувати до себе можливості, тому грошей вистачатиме не лише на поточні витрати, а й на розкішні елементи.

Стрільці

На представників вогняного знаку чекає достаток і достаток. Вони притягуватимуть до себе гроші, наче магніт. Але вам потрібно змінити свою думку щодо витрат. Якщо ви витрачаєте гроші собі на задоволення, то це не витрати, а вдала інвестиція. Зростаюча комфортність життя збільшить упевненість у своїх силах. Якщо якусь покупку ви тривалий час відкладали, зараз скоріше вирушайте на шопінг.

Риби

Гороскоп для представників водяного знаку на початок березня неоднозначний. З одного боку, Риб чекають труднощі та перешкоди. Але за це їм належить щедра компенсація. Гроші можна пустити на подарунки для себе та своєї другої половинки. Сімейним представникам знака варто витратитися на важливі придбання для дому.

Нагадаємо, що у Риб грошові надходження очікуються і в середині лютого 2023 року.



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