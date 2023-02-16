Масовий та індивідуальний перерахунок пенсій: коли вони проводяться і чому деякі пенсії не проіндексують

В Україні, де в березні заплановано індексацію пенсій, існує процедура перерахунку суми пенсій. Перерахунки пенсій бувають масові та індивідуальні, пише НаПенсії.

Індивідуальний перерахунок — це коли людина донесла якийсь документ, що впливає на розмір пенсії або настали обставини, що дають право на підвищення саме її пенсії.

Найпоширеніший приклад: людина відпрацювала після виходу на пенсію ще два роки та претендує на перерахунок пенсії за стажем.

Масовий перерахунок — це коли відбувається перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму або здійснюється індексація пенсій. До масового перерахунку можна віднести, наприклад, встановлення вікових надбавок.

До речі, якщо людина працює, а прожитковий мінімум виріс, то їй надбавку за стаж не перерахують. Але якщо людина вже не працює, то відбудеться перерахунок пенсії.

Так, наприклад, у грудні 2022 року прожитковий мінімум збільшився із 2027 до 2093 гривень. Якщо людина, наприклад, має 2 роки наднормативного стажу, то надбавка за стаж збільшиться з 40,54 до 41,86 гривні (2093 грн х 2%). Тобто в такому разі пенсія збільшиться лише на 1,32 гривні.

У березні очікується обіцяна індексація. У зв'язку з цим треба бути готовим до того, що нові пенсії зазвичай не індексують. Причина — вони і так призначаються з урахуванням нового показника середньої зарплати по країні. Один із основних смислів індексації полягає якраз у тому, щоб підтягувати розміри пенсій, призначених давно, адже при їх розрахунку використовуються нижчі (застарілі) показники середньої зарплати.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерт пояснив, що буде з виплатами працюючим пенсіонерам у березні.

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