«Найочевидніша ставка кремля — тягнути час, чекаючи успішного контрнаступу ЗСУ та поразки», — Орест Сохар

Шеф-редактор «Обозревателя» Орест Сохар виклав свою точку зору на зміну росією тактики війни, зокрема, через великі втрати на фронті.

«Мінус 21,7 тисяч орків за січень, ще більше очікується за лютий, — пишет Орест Сохрар у соцмережах. — Мордор знову вимушений змінювати тактику війни.

Розрахунок російського генштабу замінити важку техніку тілами руснявих солдатів не працює. Він з самого початку не розрахований на технологічний супротив сучасної армії. Ось дивіться самі.

У січні 23-го віддали дідькові душу 21 700 вояків рф. Для порівняння, наприклад, у березні 22-го — 3 900 осіб.

У лютому втрати серед русні виросли, і за нинішніх темпів «могілізації» очікуються на рівні 24−25 тисяч «хороших руських».

Тепер порахуймо поранених: зазвичай тут береться коефіцієнт 200-х до 300-х на рівні 1 до 3. Якщо грубо, то виходить 65 тисяч поранених у січні, 75 тисяч — у лютому.

Нібито орківське окупаційне угрупування складає 350 тисяч. Лише за 2 місяці воно втратить 190 тисяч бійців. Звісно, частина покалічених буде замінена підлікованими.

Та головне генштаб рф повинен розуміти: невідновлювані втрати окупаційних військ надто великі, тому неможливо й надалі компенсовувати відсутність важкої техніки живою силою. Звісно, не варто скидати з терезів різні там ПВК та чергові хвилі мобілізації. Але при незграбності усієї військової вертикалі рф ці зусилля принципово на загальний тренд не вплинуть.

Єдиний вихід для русні — шукати іншу стратегію. Які можуть бути варіанти?

Вони щось намагатимуться витиснути «з повітря», запускаючи туди рештки своїх ракет, С-300, дронів та навіть витягуючи зі складів дідівські надувні кулі. Власне, це вже відбувається протягом останніх 2−3 днів.

Я, наприклад, очікую якоїсь витівки від бункерного фюрера під час його т.зв. щорічного звернення. Щонайменше — то будуть чергові ядерні погрози, не варто також виключати загальну мобілізацію в мордорі.

Найочевидніша ставка кремля — на такий собі мілітарний мазохізм: тягнути час, чекаючи успішного контрнаступу ЗСУ та поразки".

Фото з соцмереж

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