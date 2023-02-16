Пропаганда ворогів днями заявила, що підконтрольний агресору незаконний «Чорноморнафтогаз» планує пробурити три нові експлуатаційні свердловини на території Західно-Октябрського газоконденсатного родовища в Чорноморському районі Криму, розташованого неподалік села Медведєво (Табулди).

«Причини повернення на сушу незаконного газовидобутку є досить очевидними — з буровими на морських родовищах у окупантів виникли серйозні та загальновідомі проблеми. Самі спроби оживити Західно-Октябрське, де газ активно видобували з 1971 до 1984 року, викачавши 61.9 мільйонів кубометрів газу та 23.3 тисячі тонн конденсату, досить сумнівні, — повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму». — За даними загарбників, нинішньому заявленому протиправному бурінню передувало незаконне проектування експлуатаційних свердловин з необхідним набором свердловинних споруд, а також загального колектора з подальшим підключенням його до газозбірного трубопроводу, самих «трас-трубопроводів» тощо. При цьому у ролі злочинного генерального проектувальника виступив «Конструкторсько-технологічний проектний інститут «Газпроект» із Петербурга».

У той же час сам «Газпроект» є дочірнім підприємством компанії «Діаконт», зареєстрованої в Москві, як підприємства повного циклу, що випускає високотехнологічну продукцію для підвищення безпеки в атомній та газовій промисловості". У 2017 році італійська «дочка» «Діаконт», створена для спроби заходу на український ринок атомної та газової енергетики, потрапила під українські санкції, введені указом № 133/2017. Втім, надалі, 2020 року дія санкцій щодо «дочки» була припинена.

Нагадаємо думку експертів, що світова економіка більше не потребує росії.

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