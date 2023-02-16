Хоче стати «хорошим руським» слідом за братом: титулований російський боєць ММА приїхав до України на війну (фото)

32-річний боєць змішаних єдиноборств (ММА) Володимир Мінєєв, який у 2020-му разом із Магомедом Ісмаїловим влаштував масову бійку на турнірі AMC Fight Nights Global, вирішив стати черговим добривом для родючої української землі.

Після переможного бою за правилами кікбоксингу з бразильцем Фернандо Родрігесом, що пройшов у листопаді минулого року, уродженець Свердловська наслідував приклад молодшого брата Петра, який на той момент уже загинув під час так званої «спецоперації» в Україні, і підписав контракт із міністерством оборони рф.

Пройшовши коротке навчання, спортсмен вирушив на Донбас, повідомивши про прибуття на місце своїм підписникам у Instagram. «У мене, з одного боку, глобальні зміни, а з іншого — я повернувся до колишнього, не простого, але цікавого середовища. Перебуваю серед професіоналів своєї справи та просто справжніх мужиків. Самопочуття відмінне, настрій на фоксі! Час від часу повідомлятиму про себе та про середовище. Поки що втягуюсь», — написав Мінєєв, опублікувавши фото в польових умовах.

Додамо, що Володимир Мінєєв є чинним володарем чемпіонського поясу AMC Fight Nights Global, захистивши свій титул у бою-реванші з Магомедом Ісмаїловим у жовтні 2021-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер ексчемпіона світу з боксу Олександра Повєткіна вбиває на фронті українців.

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