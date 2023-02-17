Терористів ніде не люблять: у Словаччині депутати засудили російську агресію в Україні, ухваливши відповідну постанову

Парламент країни 16 лютого на своєму засіданні засудив масштабні атаки російської федерації на мирне населення, цивільні об'єкти та ключову енергетичну структуру України, йдеться у постанові, що оприлюднена на урядовому порталі nrsr.sk.

Братислава засудила російську агресію в Україні та висловила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Резолюція називає нинішній російський режим терористичним, а Росію — державою-спонсором тероризму.

Депутати також засудили прямі і непрямі погрози росії застосувати ядерну зброю. У резолюції парламент висловив невизнання проведення та результатів референдумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, вважаючи, що ці території залишатимуться частиною України. Парламент висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Водночас депутати засуджують гібридну війну, яку росія веде і на території Словаччини. Вони закликають правоохоронні органи, спецслужби та інші компетентні органи не недооцінювати цю загрозу, а вжити ефективних заходів проти неї з метою підтримки безпеки та демократії в Словаччині.

Нагадаємо, раніше Сейм Польщі офіційно визнав рф країною-терористкою.

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