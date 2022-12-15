«Анексія територій, військові злочини та геноцид»: Сейм Польщі офіційно визнав рф країною-терористкою

Сейм Республіки Польща визнав російську федерацію державою, яка підтримує тероризм та застосовує терористичні заходи. Про це йдеться у тексті постанови, ухваленої у середу, 14 грудня. Як зазначається у документі Палати, росія «систематично порушує права людини, міжнародне право, Статут ООН та низку інших зобов'язань», «здійснює анексію територій інших держав, збройні напади, військові злочини та геноцид», а також «здійснює ворожі економічні дії, зокрема, в енергетичній сфері».

«рф несе пряму відповідальність за збиття літака малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі Президент Республіки Польща Лех Качинський, польські урядовці, вищі польські військові командири й військові командири країн — членів НАТО, а також депутати польського парламенту. Звіряча й незаконна агресія російської федерації проти України триває».

Російські військові, йдеться у резолюції, здійснюють напади по всій захопленій території, в результаті яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей.

«росія та підпорядковані їй структури й збройні формування здійснюють акти терору проти цивільної інфраструктури, страти без суду і слідства та викрадення людей, сексуальне насильство й тортури, відривають дітей від родин з метою їх русифікації, проводять масові депортації населення, примусовий призов громадян України до збройних сил рф та грабують майно. Країна неодноразово порушувала Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими», — пишуть депутати

Парламент також заявив, що російська федерація вчинила акт міжнародного піратства «шляхом військового блокування українських портів та паралізації морських комунікацій на шляхах, що ведуть до них, без оголошення війни».

Сейм також закликав міжнародну спільноту розробити механізм виплати Україні воєнних репарацій та компенсацій державам, організаціям і приватним особам, які зазнали збитків внаслідок війни.

Нагадаємо, нещодавно Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом. Усі 30 країн НАТО підтримали цю пропозицію.

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