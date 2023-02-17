Скоро будуть знищувати росіян: перша хвиля AMX-10RC на шляху до України

Франція відправляє першу партію броньованих машин AMX-10RC, повідомляє Forces Operations. За даними ресурсу, перші чотирнадцять бронетранспортерів AMX-10RC перебувають на шляху до України відповідно до бажання Міністра Збройних Сил Франції Себастьяна Лекорню надати нашій армії першу партію необхідної техніки «протягом двох місяців».

Ці 14 AMX-10RC, перші з кількох десятків, про які було оголошено на початку січня, — це стільки ж екіпажів і командирів, які пройшли підготовку протягом останніх тижнів у кавалерійській школі в Сомюрі, колисці французької броньованої кавалерії.

«Цікава деталь: контингент українських армійців, відправлених до Мен і Луари, не складався виключно з фахівців з бронетанкової розвідки, незважаючи на те, що французька навчальна програма орієнтована на цей тип місій. Це підживлює гіпотезу про інші потенційно більш „фронтові“ способи використання поважної машини українськими військами».

Цей пакет допомоги було надіслано на тлі нової зустрічі міністрів країн НАТО. Вона була присвячена російсько-українській війні, під час якої Себастьян Лекорню підтвердив «тотальну, повну, оперативну і спеціалізовану» підтримку з боку Європейського Союзу. Підтримка Києва зосереджена, зокрема, на «протиповітряній обороні, артилерії та танках».

Нагадаємо, що ексрадник Трампа Олександр Віндман хоче відправити в Україну 200 механіків для допомоги в ремонтуванні озброєння та важкої техніки. Місія фінансуватиметься донорами.

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