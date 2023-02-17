Виготовляв агітаційні плакати для окупантів: в Херсоні затримано колаборанта

В деокупованому Херсоні, який ворог тепер щодня обстрілює, СБУ викрила директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні «борди» для псевдореферендуму рф.

Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру.

Саме він запропонував рашистам PR-послуги щодо інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму.

Для цього особисто займався розробкою «стратегії» ворожої інформаційної кампанії за «приєднання» регіону до складу росії.

Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.

Зразки облудних агіток авторства затриманого

Вартість «замовлення» становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях.

Для розміщення агітаційної продукції рашисти використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території українського міста.

Коли ж обласний центр звільнили ЗСУ, колаборант намагався «залягти на дно», аби спробувати уникнути правосуддя. Втім співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

А під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта було виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці спецслужби викрили російського агента, який готував ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Херсона. Як виявилося, він, та його поплічник з Одеси перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по Ростовській області з псевдонімом «Буба Касторський».

Фото СБУ

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram