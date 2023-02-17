Виготовляв агітаційні плакати для окупантів: в Херсоні затримано колаборанта
В деокупованому Херсоні, який ворог тепер щодня обстрілює, СБУ викрила директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні «борди» для псевдореферендуму рф.
Зловмисник добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру.
Саме він запропонував рашистам PR-послуги щодо інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму.
Для цього особисто займався розробкою «стратегії» ворожої інформаційної кампанії за «приєднання» регіону до складу росії.
Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту.
Вартість «замовлення» становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях.
Для розміщення агітаційної продукції рашисти використали 20 рекламних щитів компанії, встановлених уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей на території українського міста.
Коли ж обласний центр звільнили ЗСУ, колаборант намагався «залягти на дно», аби спробувати уникнути правосуддя. Втім співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
А під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта було виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше кіберфахівці спецслужби викрили російського агента, який готував ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Херсона. Як виявилося, він, та його поплічник з Одеси перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по Ростовській області з псевдонімом «Буба Касторський».
Фото СБУ183
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