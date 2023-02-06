Готували ракетні удари по енергооб'єктах в Одесі та Херсоні: СБУ запобігла передачі росіянам важливої інформації (фото)

В Україні, де триває боротьба з колаборантами, затримали двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«Кіберфахівці СБУ викрили ще двох агентів фсб у ході масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім цього передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні. Насамперед агресора цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. У разі отримання розвідінформації окупанти планували використати її для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських містах», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників на спробах передачі розвідданих загарбникам.

«Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого — в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів. Поплічниками агресора виявились двоє місцевих жителів, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Обидва зловмисники перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по Ростовській області з псевдонімом „Буба Касторський“. Саме від нього російські агенти отримували завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності у південному регіоні України», — повідомили в СБУ.

Колаборанти для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

«Під час обшуків у затриманих виявлено смартфони із доказами законспірованого листування з представником фсб. Наразі обом затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», — йдеться у повідомленні служби.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання — до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», раніше співробітники СБУ затримали колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися на роботу до українських держустанов.

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