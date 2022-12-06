Африканська збірна сенсаційно вибила Іспанію з чемпіонату світу: відеоогляд матчу

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі визначився передостанній учасник чвертьфінальної стадії. Слідом за Нідерландами, Аргентиною, Францією, Англією, Хорватією та Бразилією путівку до вісімки найсильніших збірних сенсаційно завоювало Марокко.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Марокко — Іспанія — 0:0 (серія пенальті — 3:0)

Футболісти Марокко, які блискуче провели груповий турнір та посіли у своєму квартеті перше місце, напевно вже стали героями у себе на батьківщині. Чи жарт — національна команда лише вдруге в історії та вперше з 1986-го пробилася до плей-оф мундіалю. Але, як кажуть, апетит приходить під час їжі, і зупинятися на стадії 1/8 фіналу підопічні Валіда Реграгі явно не хотіли.

Марокканці очікувано обрали оборонний стиль гри, і досягли успіху у цьому, фактично «зв'язавши» атакуючих гравців суперника. За основний час, 90+ хвилин, команди завдали на двох лише чотири удари у рамку воріт. І це при тому, що Іспанія з дев'ятьма голами стала разом із Англією найрезультативнішою командою групового етапу…

Не дуже змінилася ситуація на полі й у додатковий час, так що серія пенальті стала логічним завершенням цього похмурого «видовища». А там справжній подвиг здійснив голкіпер Марокко Боно (за іронією долі, який протягом усієї свідомої кар'єри виступав в Іспанії, захищаючи кольори «Сарагоси», «Жирони» та «Севільї»). Він парирував два удари іспанців Солера та Бускетса з «точки» (ще в одному випадку Сарабія поцілив у стійку), тим самим повторивши досягнення Олександра Шовковського на ЧС-2006, який досі залишався єдиним воротарем, якому не змогли забити в серії пенальті на мундіалі.

А Іспанія стала першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка програла вже четверту серію пенальті (Бельгії на ЧС-1986, Південній Кореї на ЧС-2002, росії на ЧС-2018 та Марокко на ЧС-2022).

Додамо, що у чвертьфіналі ЧС підопічні Валіда Реграгі зіграють 10 грудня у Досі з переможцем пари Португалія — Швейцарія.

Нагадаємо, що в інших парах 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграють: Нідерланди — Аргентина, Хорватія — Бразилія (9 грудня) та Англія — Франція (10 грудня).

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