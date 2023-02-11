Ексфутболіст «Динамо» та збірної України завершив кар'єру в 33 роки

33-річний колишній нападник «Динамо» та збірної України Артем Кравець, який лише в серпні минулого року змінив клуб у Туреччині, вирішив «повісити бутси на цвях» та завершити ігрову кар'єру.

Про важке для будь-якого спортсмена рішення футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Так, це правда, що я завершив кар'єру. Перша причина — це ризики для здоров'я. Друга — моя сім'я потребує моєї уваги. За 5 років життя моїх дітей я максимум був із ними один рік у сукупності. І третя — це війна в Україні, думки зараз лише про те, як перемогти русню та вигнати їх із нашої країни», — написав Кравець.

Зазначимо, що, окрім «Динамо», форвард також виступав у чемпіонатах Німеччини («Штутгарт») та Іспанії («Гранада), а з 2018 року захищав кольори низки турецьких клубів, останнім із яких був «Сакар'яспор» з другого національного дивізіону. Загалом на клубному рівні провів у всіх турнірах 298 матчів, у яких забив 82 м'ячі. Також в активі Кравця 23 матчі та 7 голів у складі збірної України.

Голи Артема Кравця

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» та збірної України Микола Морозюк став директором російського клубу-вигнанця.

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