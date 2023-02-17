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Спільний відпочинок закінчився злочином: в Києві молодий чоловік зґвалтував колегу

12:05 17 лютого 2023
затримання

У Києві поліція затримала 22-річного чоловіка за зґвалтування дівчини. Після спільного розпивання спиртних напоїв хлопець накинувся на колегу та зґвалтував її, повідомляє поліція Києва.

З заявою до чергової частини Деснянського управління поліції звернулася сама потерпіла. У потерпілої також були забиття ліктів.

Вона повідомила, що злочин стався в одному з будинків на вулиці Свято-Троїцькій. Поліцейські затримали підозрюваного.

Поліція встановила, що дівчина працювала на тому самому підприємстві, що й затриманий. Співробітники працювали на першому поверсі будівлі, а мешкали на другому.

Під час спільного відпочинку після робочого дня п'яний чоловік почав добиватися колеги, затягнув її до складського приміщення та зґвалтував.

Раніше у Києві чоловік зґвалтував свою хрещеницю.

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