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УЄФА покарав Українську асоціацію футболу за «Путін — х**ло» та «Бий москаля» (відео)

14:19 17 лютого 2023
Україна&nbsp;— Росія

Дисциплінарна інстанція УЄФА оштрафувала Українську асоціацію футболу за поведінку вболівальників під час матчу Україна — росія (2:3) на чемпіонаті Європи з футзалу-2022, на якому підопічні Олександра Косенка посіли 4-е місце .

Сума штрафу склала 20 тисяч євро, повідомила пресслужба УЄФА у коментарі «РИА Новости». Нагадаємо, що гра ½ фіналу між українцями та росіянами (2:3) відбулася в Амстердамі 4 лютого минулого року, за три тижні до повномасштабного вторгнення військ рф на нашу землю. Під час матчу українські вболівальники скандували «Путін — х**ло» та «Бий москаля».

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2022 росія програла Португалії (2:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «друзям росії» дісталося від ФІФА за імперські замашки на ЧС-2022.

Фото uefa.com

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