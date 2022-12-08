«Друзям росії» дісталося від ФІФА за імперські замашки на ЧС-2022

Федерація футболу Сербії, чия збірна після поразки від Швейцарії вилетіла з ЧС-2022, покарана ФІФА за провокаційні дії під час турніру. Гравці команди вивісили у роздягальні прапор з фразою «Не здаватися!», на якому Косово було зображено частиною Сербії, повідомляє AP News. Більше того, сербські фанати розмістили таке саме знамено на трибунах.

Косовари гарячими слідами відреагували на провокацію «друзів Росії» і звернулися зі скаргою до ФІФА. У підсумку Міжнародна федерація футболу оштрафувала сербів на 20 тисяч швейцарських франків (21,3 тисячі доларів).

При цьому скандування сербських фанатів перед грою з Бразилією про свою дружбу та братерство з росією та інші провокації залишилися поза увагою босів світового футболу. А балканці ж відкрито принижували НАТО та підтримали воєнні злочини країни-агресора, а також анексію українських територій.

Ще більшу суму штрафу — 50 тисяч швейцарських франків (53 тисячі доларів), за рішенням ФІФА, заплатить Федерація футболу Хорватії (як відомо, «клітчасті» 9 грудня зіграють у чвертьфіналі ЧС-2022 проти Бразилії). Під час матчу 2-го туру групової стадії ЧС-2022 Хорватія — Канада (4:1) балканські вболівальники ображали та знущалися з голкіпера канадців Мілана Боряна, у якого сербське коріння.

Фанати «клітчастих» вивісили на трибунах банер. На ньому було зображено логотип американської компанії John Deere, слоган якої звучить так: «Ніщо не біжить так, як Дір». Слово «Deere» (прізвище засновника) натякає на оленя (a deer), який зображений на логотипі компанії.

Вболівальники Хорватії написали на банері «Книн-95» і замість напису Deere розмістили прізвище Боряна. Вийшла така фраза: «Книн-95. Ніщо так не біжить, як Борян». Книн — це рідне місто воротаря збірної Канади, а сам банер є посиланням на переможну для хорватів операцію «Буря» проти сепаратистів у 1995 році, в результаті якої Мілан Борян, як і більшість сербів з Хорватії, були змушені залишити свої домівки.

Також штраф у розмірі 30 тисяч доларів отримала Федерація футболу Саудівської Аравії за велику кількість жовтих карток у матчах з Аргентиною (2:1) та Мексикою (1:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч ЧС-2022 за участю Кріштіану Роналду перервав чоловік з тризубом на руці.

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