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Без Винника: Оля Полякова випустила українською трек «Длинные ноги», який до війни записувала з артистом

20:35 29 грудня 2022
Оля Полякова

Напередодні Нового року Оля Полякова, яка брала участь у грузинських «Танцях із зірками, зробила своїм прихильникам подарунок — представила трек «Чарівні Очі».

Україномовний сингл дуже схожий з піснею «Длинные ноги», яку Полякова записувала разом з Олегом Винником та виконала на новорічні свята минулого року. Прем’єру кліпу планували на 8 Березня, але через війну відмінили.

Трек зазнав концептуальних змін. Фоловери артистки у соцмережах відзначають, що версія українською мовою звучить набагато краще та глибше.

3 січня в рамках святкового концерту «Новий рік з Анрі» на IMEDI TV Оля Полякова презентує «Чарівні очі» в дуеті з грузинською зіркою Анрі Джохадзе.

Раніше Павло Зібров переробив свій хіт «Мертві бджоли», та заспівав «мертві орки не гудуть».

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