Гральний бізнес приєднується до ініційованого урядом дослідження з ігрової залежності

В Україні стартував перший етап національного дослідження ігрової залежності, який ініціювало Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Favbet.

Про це повідомляє громадська спілка «Центр відповідальної гри» (RGC).

Спілка із залученням соціологів Центру соціологічних досліджень Socioinform вже розпочали опитування серед гравців. Першим ігровим закладом, який відкрив свої двері та надав можливість фахівцям провести дослідження, стало найбільше легальне казино столиці Favbet Casino.

«Підтримавши державну ініціативу, спрямовану на попередження ігрової залежності, організатори азартних ігор відчиняють двері своїх казино, залів гральних автоматів та інтернет-платформи для проведення першого масштабного дослідження у сфері ігрової залежності», — йдеться у повідомленні.

За результатами дослідження, яке проходитиме як серед гравців ігрових закладів, так і серед осіб, які страждають від ігрової залежності та звернулися за медичною допомогою до лікарів, будуть розроблені рекомендації для бізнесу щодо виявлення осіб із вираженою ігровою залежністю.

«Ми бачимо, що організатори ринку турбуються про своїх гравців і вживають заходів щодо запобігання виникненню соціальних ризиків, пов'язаних з ігровою залежністю, й участь у важливому для суспільства дослідженні — тому приклад. Показовим, наприклад, для нас був той факт, що персонал Favbet Casino забезпечив умови для проведення фахівцями дослідження. Підтримуючи правильні ідеї, ми разом формуємо культуру відповідальної гри», — зазначила Марина Слободніченко, керівник ОС «Центр відповідальної гри» (RGC).

За її словами, ініціатива щодо проведення дослідження підтримується Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Звіт буде передано регулятору для використання у роботі. Для Міністерства охорони здоров'я України результати дослідження стануть базою для розробки протоколу лікування осіб із залежністю від азартних ігор.

Дослідження триватиме до кінця березня 2023 року. Усі організатори грального бізнесу можуть до нього долучитись, підтримавши проведення опитування серед своїх гравців.

«Ми вже направили листи-запрошення підтримати нашу ініціативу всім організаторам грального бізнесу. Що потрібно від них — це розмістити створену нашими фахівцями анкету у своїх інтернет-казино, дозволити та сприяти соціологам провести опитування у залах гральних автоматів та казино», — йдеться у повідомленні спілки.

Нагадаємо, на початку лютого Міністерство охорони здоров'я за підтримки Favbet почало перше масштабне дослідження залежності від азартних ігор в Україні.

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