путін зрозумів, що війна затягнеться через невдачі його армії і несподівану рішучість України, — ISW

Російські пропагандисти на початку вторгнення спиралися на твердження, буцімто країна-терористка володіє «другою за величиною армією у світі» з передовими військовими можливостями. Ці інформаційні операції мали на меті ввести в оману Захід і Україну, що будь-які перекидання військової техніки будуть неактуальними, оскільки ЗСУ не зможуть протистояти стрімким наступальним операціям. Про це йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни (ISW):

«Адміністрація Байдена провела чудову та успішну контрінформаційну кампанію в місяці, що передували повномасштабному вторгненню в лютому 2022 року, зірвавши численні російські інформаційні кампанії, спрямовані на те, щоб спонукати Україну до капітуляції, відокремити Україну від Заходу та створити сприятливі умови для повторного вторгнення. Адміністрація Байдена і Захід також припинили і зірвали діяльність підконтрольних кремлю ЗМІ в США і Європі з моменту початку повторного вторгнення, через що кремлю було важко проводити успішні інформаційні операції. В результаті москва не змогла досягти цілей, що передували вторгненню.

Однак росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і пристосовувати ці кампанії для пом'якшення невдач на полі бою і створення умов для майбутніх запланованих операцій. Російські інформаційні кампанії підтримують постійну стратегічну мету стримування або уповільнення надання Заходом матеріальної підтримки Україні".

За словами аналітиків, путін, ймовірно, купився на власний наратив перед вторгненням, що Захід не підтримуватиме Україну, а натомість прагнутиме зберегти добрі відносини з росією. І це підживлювало його сподівання на швидку перемогу в Україні.

«Незабаром він зрозумів, що війна затягнеться через нездатність його армії здобути вирішальні перемоги і несподівану (для нього) рішучість України чинити опір, а також через несподівану (для нього) готовність Заходу підтримати опір України, — зазначають аналітики ISW. — Після цього путін почав зосереджуватися на підживленні аргументів західних лідерів про небезпеку надання Україні занадто великої кількості озброєнь або певних видів озброєнь. Ці російські інформаційні кампанії були безперервними у своєму прагненні досягти спільної мети — перешкодити західній підтримці України, незалежно від умов на полі бою».

Експерти вважають, що москва використовує наратив про те, що Україна не здатна перемогти росію через нерівність сил між двома державами, щоб пом'якшити серйозні російські невдачі. «Однак протягом першого року війни росіяни не продемонстрували здатності до динамічного наведення на ціль, необхідної для нанесення ударів по західній техніці, що рухається в Україну і через неї, і натомість вдалися до марнування своєї високоточної зброї, знищуючи стаціонарні об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури по всій території України. Тепер зрозуміло, що російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних переговорах, яка посилилася в грудні 2022 року, мала на меті, серед іншого, затримати надання західних танків та іншого сучасного обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власних запланованих наступальних дій рф».

Здатність росії проводити вправні інформаційні кампанії на підтримку зусиль у гібридній війні була серйозно підірвана вправною контрінформаційною кампанією адміністрації Байдена, а також діями і невдачами самої росії в Україні. Але путін, констатують в Інституті вивчення війни, працює над відновленням своїх можливостей у цій сфері.

Раніше експерт розповів, як режим лукашенка підтримує кремль, поширюючи дезінформацію про війну.

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram