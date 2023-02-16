Новий удар рашистів по Україні: на Харківщині та Херсонщині повідомляють про жертви, на Дніпропетровщині зросла кількість поранених (фото)

Рашисти, які у ніч проти четверга, 16 лютого, завдали масованого ракетного удару по Україні, не припиняли обстріли й вдень.

Як повідомляють в Херсонській ОВА, у селі Зміївка Бериславського району загинуло подружжя — чоловік та жінка. На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд. А у Херсоні загинула 70-річна жінка, яка йшла по вулиці. Вона дістала смертельну травму живота. Вибух стався біля місцевої крамниці, де повибивало вікна. Мешканцям багатоквартирних будинків, що розташовані поруч, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло.

Зазнала обстрілів й Харківщина. За інформацією голови обласної ОВА Олега Синєгубова, близько 10:30 ранку окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ - по населенному пункту було завдано авіаудару.

"Зафіксовано два ракетні удари. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний чоловік, співробітник «Харківобленерго». Його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою. Також було пошкоджено будівлю одного з підприємств та приватний житловий будинок", - зазначив він.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 6 осіб - ще п'ятеро чоловіків віком від 35 до 65 років отримали поранення. Постраждалі - фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.



А внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, загинув 46-річний цивільний чоловік.

Тим часом у Дніпропетровській ОВА уточнили інформацію щодо обстрілу Павлограду, де загинула одна особа, ще вісім постраждали.

Раніше керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що у Павлоград піддався ракетному удару о третій годині ночі. В своєму домі загинула 79-річна жінка.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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