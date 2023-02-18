Померла колишня дружина Володимира Висоцького актриса Людмила Абрамова (фото)

У п'ятницю, 17 лютого, На 84-му році життя померла колишня дружина поета та артиста Володимира Висоцького актриса Людмила Абрамова.

Про це повідомив актор Веніамін Смєхов, виклавший у соцмережу її фото з Висоцьким, дітьми та колегами.

У 1960-х — 1970-х роках вона знімалася в художніх фільмах, у 1984 році за її сценарієм було знято фільм «Поки не випав сніг…». У 1990-х — 2000-х роках брала участь у документальних картинах.

Людмила Володимирівна опублікувала книгу спогадів про Володимира Висоцького «Факти його біографії», а на пенсії викладала в одному із московських столичних ліцеїв. Працювала художнім керівником Дирекції створення музею В. Висоцького.

З Висоцьким вони познайомилися у 1961 році на зйомках картини «713 просить посадку». У них народилися два сини — Аркадій та Микита.

Останні роки Людмила Абрамова хворіла та, як стверджувала преса, була практично прикутою до ліжка.

Раніше повідомлялося, що кілька років тому одна з онучок Висоцького — старша дочка його сина Аркадія Наталія змінила ім'я на Наама та прийняла іудаїзм.

Фото з Вікіпедії

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