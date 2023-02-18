Координатор групи «Інформаційний Спротив» Костянтин Машовець повідомив, що одна з «башт кремля» активно подає знаки Заходу про можливість повернення до ситуації, що склалася до 24 лютого 2022 року.

«Плітки з коридорів Кремля… Тут багато кого дуже вразив той факт, що «майже вже забутий» В.Ю. Сурков знову відкрив рот й дав якесь нібито «програмне інтерв'ю» аж з 4-х рядків за допомогою свого наближеного «політолога» пана Чеснакова, — пише Костянтин Машовець у соцмережах. — Всі почали дуже напружено аналізувати, що він там ляпнув на рахунок напівзабутих Мінских угод й робити з цього багатозначні висновки про те, що кремль з самого початку не збирався їх виконувати, не помічаючи того факту, що Сурков у свому «інтерв'ю» насправді мав на увазі зовсім іншу річ: власну впевненність у тому, що ці угоди не будуть реалізовані. Причому, зовсім, не називаючи головну причину, з якої це відбудеться.

Насправді, Сурков, який знову «виліз» у публічно-інформаційну площину із своїми 4-ма реченнями, переслідував зовсім іншу мету, ніж якійсь додуманий нашими аналітиками та експертами «злив путіна». А саме — те, що у підводників позначається терміном «спливання». І, судячи із обсягів «обговорення» цих його 4-х речень, таки добився свого.

Чергова спроба пана Суркова на реанкарнацію у «ближньому колі» означає лише одне — підкилимна війна бульдогів у оточенні путіна знову досить сильно загострюється і «Акваріум» в цьому сенсі переходить таки у контр-атаку.

Думаю пану пригожину, гіркіну та іншим «проектам» лубянської етімології доведеться найближчим часом дуже сильно напрягтися, щоб залишитися «на плаву».

Ну що ж, хочеться пабажати успіхів обом сторонам процесу…

Ще одна новина — одна з «башт кремля» почала дуже посилено «маякувати» на Захід щодо своєї готовності «розглянути варіант із поверненням до ситуації на 23-е лютого 2022-го року» в разі отримання нею «усієї повноти влади» в самому кремлі. Треба розуміти, що хтось у рф таки замислився «про майбутне» і сподівається у підкилимній метушні спертися на допомогу Заходу…

На мій суб'єктивний погляд, це дуже наївно…"

Фото із соцмереж

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