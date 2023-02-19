На Україну насувається похолодання: якої погоди чекати найближчими днями

Попри те, що в Україні нібито вже відчули наближення весни, наступні кілька днів будуть холодними, з опадами.

По даним Укргідрометцентру, 19 лютого буде хмарно з проясненнями. У південній частині, західних та Вінницькій областях помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ. На решті території місцями невеликі опади.

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с, в Карпатах 25−30 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3−8° тепла. У південній частині та на Закарпатті вночі 1−6° тепла, вдень 7−12° тепла.

Про похолодання з понеділка, 20 лютого, пише й синоптикиня Наталя Діденко. Вона зазначає, що зниження температури буде на 2−5 градусів. Опади очікуються на півдні та заході, решта території — у сухому повітрі.

У Києві 19 лютого без опадів, вдень лише +4 градуси.

Народний синоптик Станіслав Щедрін також згодний зі своїми колегами: «Завтра пізно ввечері та в ніч на 20 лютого до України знов надійде черговий циклон з заходу, тому по всій країні знов очікуються опади змішаної фази, подекуди сильні, проте буде не дуже холодно, температура повсюди коливати меться в межах від −3…+2 до +4…+7».

Нагадаємо, новий тиждень почнеться з молодика. Астрологи дали слушні поради на цей день.

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram