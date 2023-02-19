Окупанти обстріляли Харківщину: є жертва та поранені
Росіяни знов обстріляли Харківщину. Зокрема, під удар потрапили Куп'янськ та Вовчанськ.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Вовчанську російський снаряд влучив у приватний будинок, загинув чоловік.
У селищі Ківшарівка внаслідок атаки окупантів поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх госпіталізували. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.
У Куп'янську російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У селищі Дворічна пошкоджена будівля швидкої медичної допомоги.
Також від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.
Нагадаємо, у Нікополі майже 13 годин тривала повітряна тривога через загрозу артобстрілу. У місті в результаті обстрілів росіян пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зруйновано приватне підприємство та лінію електропередач.291
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram