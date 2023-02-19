39.35 / 39.99 41.62 / 42.54
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти обстріляли Харківщину: є жертва та поранені

9:19 19 лютого 2023
руйнування

Росіяни знов обстріляли Харківщину. Зокрема, під удар потрапили Куп'янськ та Вовчанськ.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську російський снаряд влучив у приватний будинок, загинув чоловік.

У селищі Ківшарівка внаслідок атаки окупантів поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх госпіталізували. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.

У Куп'янську російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У селищі Дворічна пошкоджена будівля швидкої медичної допомоги.

Також від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, у Нікополі майже 13 годин тривала повітряна тривога через загрозу артобстрілу. У місті в результаті обстрілів росіян пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зруйновано приватне підприємство та лінію електропередач.

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Владислав Губар

«На вечерю давали „делікатес“ — немите варене картопляне лушпиння, перемішане з якоюсь незрозумілою рибою»: розповідь про перебування в російському полоні

Гривні

Чотири категорії пенсіонерів отримуватимуть додаткові виплати у 2023 році: кому та скільки доплатять

піца

Вийде смачною та ароматною, як з печі: готуємо правильне тісто для неаполітанської піци

Гривні

Переселенцям масово затримують виплати: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту