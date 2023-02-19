Окупанти обстріляли Харківщину: є жертва та поранені

Росіяни знов обстріляли Харківщину. Зокрема, під удар потрапили Куп'янськ та Вовчанськ.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську російський снаряд влучив у приватний будинок, загинув чоловік.

У селищі Ківшарівка внаслідок атаки окупантів поранення отримали 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх госпіталізували. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.

У Куп'янську російські снаряди пошкодили адміністративну будівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі. У селищі Дворічна пошкоджена будівля швидкої медичної допомоги.

Також від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, у Нікополі майже 13 годин тривала повітряна тривога через загрозу артобстрілу. У місті в результаті обстрілів росіян пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зруйновано приватне підприємство та лінію електропередач.

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