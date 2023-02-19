Ворог обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки, приватне підприємство та лінію електропередач

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь. Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив в хід артилерію, повідомили у Дніпропетровській ОДА.

В результаті обстрілів пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зруйновано приватне підприємство та лінію електропередач.

На щастя, обійшлося без жертв.

«Попри щоденний терор нікопольці тримаються. Їм нелегко, але місто живе. Всі служби працюють, наслідки ворожих атак швидко усувають», — повідомив Сергій Лисак.

Майже 13 годин тривала повітряна тривога у Нікопольському району через загрозу артобстрілу.

Нагадаємо, вчора російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Дві вдарили по Хмельницькому. У місті пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.

Через ракетну атаку по Україні у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.

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