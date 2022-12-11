Страховий стаж: які періоди життя можуть включатися до нього, навіть якщо людина не мала роботи

Страховий стаж — період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісячно сплачено страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску.



Коли розпочинається оформлення пенсії, виникає чимало питань, пов'язаних з кількістю стажу. У різних професіях є свої нюанси, до того ж є періоди, що випадають з трудової діяльності.



На цей факт звернув увагу незалежний консультант Сергій Коробкін, повідомляє «На Пенсії».



За його словами, до страхового стажу можуть включатися періоди, в які людина не працювала, але отримувала:

- допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності);

- допомогу з часткового безробіття, у тому числі на період карантину, встановленого з метою запобігання розповсюдженню на території України хвороби COVID-19;

- матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.



Як відомо, особи, які не підлягають загальнообов'язковому пенсійному страхуванню та ще не досягли пенсійного віку, можуть самостійно сплачувати за себе страхові внески, уклавши договір про добровільне пенсійне страхування. Тобто людина, не працюючи, може купувати стаж. Це має гарантувати у майбутньому отримання від держави.



Раніше ми писали, як зміняться вимоги до страхового стажу у 2023 році.

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