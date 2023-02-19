У Києві та області енергетики проводять ремонтні роботи: як відключатимуть світло 19 лютого

В зв'язку з тем, що енергетики відновлюють пошкоджену інфраструктуру Києва та Київській області, у неділю, 19 лютого, можливі відключення світла в деяких районах.

Про це повідомили в пресслужбі «ДТЕК Київські електромережі», закликавши мешканців регіону споживати електроенергію розумно.

«19 лютого у зв'язку з ремонтами на об'єктах енергетики можливі відключення в деяких районах міста Києва. Стабілізаційні відключення (згідно графіку погодинних відключень) будуть застосовуватись з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах», — йдеться в повідомленні.

Крім того, такі ж обмеження енергопостачання можуть бути застосовувані також в Київській області.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись із графіком в Києві можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що ліміти споживання електроенергії для кожної області визначаються з огляду на кількість жителів у ній, розвиненості промисловості, фактичного споживання і середньомісячної температури.

Крім того, частина підприємств, які купують імпортовану електрику, є гарантовано захищеною від планових відключень — в обсягах придбаної електроенергії.

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