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Спорт

Європейський клуб візьме на себе лікування українського футболіста, у якого тричі зупинялося серце (фото)

12:51 19 лютого 2023
Олег Данченко у Греції

28-річний український футболіст Олег Данченко, який пережив клінічну смерть під час навчально-тренувального збору луганської «Зорі» у Туреччині, вирушив на лікування до Греції.

Афінський АЕК, якому належить контракт нашого співвітчизника (у «Зорі» півзахисник виступав із січня 2022-го на правах 1,5-річної оренди), організував для Олега переліт із Туреччини до Греції літаком із інтегрованим відділенням інтенсивної терапії, реаніматологами та медсестрами. Після прибуття до Афін українець уже приступив до лікування в медичному центрі, і АЕК піклуватиметься про свого гравця до його одужання.

Нагадаємо, що життя футболісту, у якого тричі зупинялося серце на тренуванні, врятували австрійські лікарі, які під час інциденту завдяки щасливому випадку опинилися поблизу місця дислокації луганчан у Туреччині та вчасно прийшли на допомогу.

Додамо, що нинішнього сезону Данченко провів за «Зорю» 15 матчів в УПЛ (1 результативна передача) та два поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної Данії Кристіана Еріксена зупинилося серце під час матчу Євро-2020.

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