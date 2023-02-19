Астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 20 років: що вам принесе Плутон у Водолії

Наступного місяця очікується важлива астрологічна подія. Її вплив буде пролонгованим і визначить долю людей у наступні два десятиліття — такою є влада Плутона у Водолії з 24 березня 2023 року.

У кожного з представників зодіакального кола у найближчі 20 років з'являться особливі можливості, вважає автор прогнозу Юлія Ліфанова.

Маленька планета сильно впливає майже на всі знаки зодіаку. Плутон відповідає за трансформацію. Він здатний знищити все, що руйнує особистість та його життя.

Також Плутон впливає на свідомість людини, допомагає вийти зі влади стереотипів та нав'язаних догм.

Перебування планети у Водолії досить сприятливе. До цього Плутон 15 років був у знаку Козерога. У цей час будувалися рамки, але Водолій-революціонер готовий їх зруйнувати. Однак не про інфантильний деструктивний вплив, а про створення нового замість старого. Причому кожен із знаків матиме свою місію.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Період з 2023 по 2043 у першопрохідців зодіакального кола буде пов'язаний з їх оточенням. Овнів чекає зміна у колі друзів. Причому це буде гарна зміна. Біля вас з'явиться більше впливових та владних людей. Та й самі Овни забажають стати популярнішими та публічнішими. Астролог попереджає, що це буде період серйозної трансформації. Овни зрозуміють, що старі мрії для них не актуальні, тож змінять свої цілі та бажання.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Плутон переходить у сектор статусу, тому зміни у житті Тельцов стосуватимуться роботи та його самореалізації. Як і Овни, вони змінять свої цілі. Деякі старі погляди почнуть здаватися надто застарілими. Тельцю варто пов'язати діяльність з інтернет-технологіями чи громадською діяльністю. Там представники знака зможуть досягти особливих успіхів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Небувале зростання чекає на вас у наступні 20 років. Трин Плутона до Сонця допоможе Близнюкам досягти успіхів у будь-якій сфері. Відмінний шанс змінити життя. Вас можуть очікувати переїзд до улюбленого міста, навчання нової спеціальності, або навіть подорожі до інших країн. Тож астролог радить вивчити кілька іноземних мов. Великі можливості чекають на тих, хто працюватиме з громадянами інших країн безпосередньо або в штаті міжнародної компанії.

Рак (22 червня — 22 липня)

Плутон у Водолії повністю змінить психологічні установки Раків. Їм буде легше впоратися з труднощами, вони пізнають себе і позбудуться шкідливих звичок. Відповідний період, щоб опрацювати свої страхи. Сімейні Раки наважаться покращити умови життя для своєї родини. Вони можуть навіть оформити іпотеку, щоб у дітей була велика спадщина.

Лев (23 липня — 22 серпня)

«Цар звірів» протягом 20 років змінить соціальний статус. Плутон перейде у сектор сім'ї. Леви вже найближчими роками вирішать укласти шлюб. У їхньому оточенні з'являться впливові люди. Це позитивно вплине на їхню кар'єру та фінансове становище. Леви, які перебувають у нещасливих відносинах, зможуть їх позбутися.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Працьовитому знаку доведеться змінити своє ставлення до турботі про себе. Згодом Діви зрозуміють, що постійні овертайми не приносять щастя. Натомість вони навчаться чути себе і ставити свої інтереси на перше місце. Астролог радить вам вже зараз: налагодити режим дня; збалансувати харчування; не ігнорувати відпочинок; підтримувати тіло у тонусі (йога, спорт, танці); позбутися шкідливих звичок.

Діви готові взяти відповідальність на себе і піти з найму. Вони можуть запустити проект або відкрити бізнес. На них чекає збільшення обов'язків будинку. Нехтувати ними не варто, щоб не вносити розлад у сім'ю.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Всесвіт регулярно даватиме нові можливості. Вони отримають достатньо мотивації, сил та ресурсів для звершень. Терези зрозуміють, що їхнє повсякденне життя приносить їм щастя. На перший план вийдуть ділові питання та стосунки з дітьми. Важливо пам'ятати про екологію спілкування. Усі токсичні зв'язки будуть зруйновані. Натхнення шукайте нових хобі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У період з 2023 до 2043 року Скорпіони змінять свої цінності, пов'язані з сім'єю. Вони відмовляться від догм, нав'язаних батьками. Скорпіони знайдуть свою долю та зможуть побудувати міцний шлюб. У найближчі 20 років на них чекає переїзд, купівля нерухомості та здобуття щастя. Найамбіційніші Скорпіони житимуть в іншій країні.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Представникам знака доведеться зайнятися своїми стосунками із родичами та навчанням. Стрільці люблять знання, тому готові набути нових навичок та розвинути наявні таланти. Не відмовляйте рідним у допомозі. Зокрема, у фінансовій. Ви станете для них опорою і це допоможе вам зрозуміти власну значущість у вашій родині. Наступні два десятиліття принесуть багато цікавих подій, нових знайомств та можливостей, які допоможуть зміцнити матеріальне становище.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Плутон перейде в сектор, який відповідає за самооцінку та гроші. Козероги почнуть по-іншому цінувати роботу та близьких. У них зміниться підхід до заробітку та витрат. На представників знаку чекають підвищення інтересу до еко-товарів, зміна пріоритетів при виборі товарів (головне - якість, а чи не вартість), зміна підходу до харчування.

Козеріг почне цінувати себе. Він зрозуміє, що більше не готовий витрачати багато часу та сил на низькооплачувану працю. Тому він змінить підхід до заробляння грошей.

Водолій (20 січня — 18 лютого)



Період сповнений шансів та можливостей. Плутон перетворюється на ваш знак, даруючи небачену прихильність. Водолії зможуть підвищити соціальний статус, зміцнити фінансове становище, змінити імідж. Знак почне по-іншому дивитися на себе та навколишній світ. Але, з іншого боку, їм доведеться витримувати сильний енергетичний натиск. Щоб використати всі можливості, потрібно стежити за здоров'ям та тонусом організму.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Маленька планета опиниться у секторі самопізнання. Риби почнуть більше дізнаватися про себе. Вони зрозуміють, що їх гальмує і чому не вдається досягти успіхів. Астролог радить знаку розвиватися у соціальних мережах. Ви зможете голосно заявити про себе, розвинути свій блог та навіть його монетизувати. Однією з найперспективніших сфер буде благодійність. Причому неважливо, кому саме ви допомагатимете. Найсміливіші можуть навіть відкрити свій власний фонд.

Нагадаємо, українська тарологиня з Дніпра Ірина Клевер спрогнозувала, куди армія загарбників може спрямувати ракетний удар на річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

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