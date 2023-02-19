39.36 / 40.01 41.68 / 42.53
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Донецьку «прильоти»: пошкоджено прокуратуру та казарму військових росії

16:28 19 лютого 2023
дим

У неділю, 19 лютого, на території тимчасово окупованого Донецька було зафіксовано декілька «прильотів», в результаті чого пошкоджено казарму російських військових та прокуратуру.

Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.


"Вчора смакували запуски "Калібрів" по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась "бавовна" завітала у російську казарму в центрі Донецька", - зауважив Андрющенко. 

Сьогодні в результаті обстрілу по Донецьку було пошкоджено будівлю прокуратури та гуртожиток, який військові рф використовували як казарму. 

"Зверніть увагу при тому щодо місця ураження. Зібрані койки, жодного натяку на цивільне життя", - наголосив радник.

Його інформацію підтверджують місцеві ЗМІ.

 

Нагадаємо, вночі росіяни завдали удари по Харківщині, загинув чоловік. Від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.

У Нікополі на Дніпропетровщині майже 13 годин тривала повітряна тривога через загрозу артобстрілу. У місті в результаті обстрілів росіян пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зруйновано приватне підприємство та лінію електропередач.

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Владислав Губар

«На вечерю давали „делікатес“ — немите варене картопляне лушпиння, перемішане з якоюсь незрозумілою рибою»: розповідь про перебування в російському полоні

гроші та платіжки

В Україні змінився механізм виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг: що потрібно знати

салат

Готуємось до весняних свят: салат «Кікімора» — приворожить гостей з першої ложки

Власникам будинків та квартир доведеться платити податок: про які суми йдеться

Власникам будинків та квартир доведеться платити податок: про які суми йдеться

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту