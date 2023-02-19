В Донецьку «прильоти»: пошкоджено прокуратуру та казарму військових росії

У неділю, 19 лютого, на території тимчасово окупованого Донецька було зафіксовано декілька «прильотів», в результаті чого пошкоджено казарму російських військових та прокуратуру.

Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Вчора смакували запуски "Калібрів" по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась "бавовна" завітала у російську казарму в центрі Донецька", - зауважив Андрющенко.

Сьогодні в результаті обстрілу по Донецьку було пошкоджено будівлю прокуратури та гуртожиток, який військові рф використовували як казарму.

"Зверніть увагу при тому щодо місця ураження. Зібрані койки, жодного натяку на цивільне життя", - наголосив радник.

Його інформацію підтверджують місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали удари по Харківщині, загинув чоловік. Від ворожих обстрілів постраждало щонайменше 10 прикордонних населених пунктів.

У Нікополі на Дніпропетровщині майже 13 годин тривала повітряна тривога через загрозу артобстрілу. У місті в результаті обстрілів росіян пошкоджено одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зруйновано приватне підприємство та лінію електропередач.

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