В Донецьку «прильоти»: пошкоджено прокуратуру та казарму військових росії
У неділю, 19 лютого, на території тимчасово окупованого Донецька було зафіксовано декілька «прильотів», в результаті чого пошкоджено казарму російських військових та прокуратуру.
Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Вчора смакували запуски "Калібрів" по мирних містах України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась "бавовна" завітала у російську казарму в центрі Донецька", - зауважив Андрющенко.
Сьогодні в результаті обстрілу по Донецьку було пошкоджено будівлю прокуратури та гуртожиток, який військові рф використовували як казарму.
"Зверніть увагу при тому щодо місця ураження. Зібрані койки, жодного натяку на цивільне життя", - наголосив радник.
Його інформацію підтверджують місцеві ЗМІ.
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