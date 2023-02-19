Батько футболіста збірної України взяв у руки зброю та став на захист рідної країни

Захисник англійського «Евертона» та збірної України Віталій Миколенко, який придбав сім пікапів для ЗСУ, розповів про те, що його рідний батько Сергій пішов служити до армії.

Папа футболіста мав відвідати гру «Евертона» проти «Манчестер Сіті» 26 лютого минулого року, але плани були порушені через війну, яка почалася за кілька днів до цього. У підсумку мама зателефонувала Віталію та повідомила, що батько залишив роботу будівельника та взяв до рук зброю, щоб захищати рідну країну від окупантів.

«Чесно кажучи, я був абсолютно приголомшений та навіть плакав, — наводить слова Віталія Миколенка видання Daily Mail. — Моєю першою думкою було, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони будуть у мене. Після початку війни ми розмовляли нечасто, а переписуватися було небезпечно, бо боялися, що росіяни зможуть перехопити листування та отримати інформацію.

Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав, що боїться більше не він, а я. Він неймовірно сміливий та досі несе службу в Києві. Але якщо він потрібний буде десь ще, то обов'язково піде".

Утім, відвідати матч сина в Англії Сергію все ж таки вдалося — минулого місяця батько приїхав на Туманний Альбіон. «Ми поїхали в центр міста, і коли зайшли до клубного магазину, всі вітали мене: „Як справи, Міко?“ Мій тато був вражений тим, що всі знали мене та хотіли переконатися, що зі мною все гаразд», — додав гравець.

Зазначимо, що цього сезону Миколенко провів за «Евертон» 24 матчі у всіх турнірах, а клуб українця посідає 15-те місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що брат-прикордонник ексфутболіста збірної України В'ячеслава Шевчука пережив жахи під час перебування в російському «концтаборі».

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram