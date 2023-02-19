«Динамо» зіграло в Туреччині внічию з командою тренера-легенди італійського футболу (відео)

У неділю, 19 лютого, київське «Динамо», яке обіграло латвійську «Лієпаю» (2:0), провело черговий контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стала п'ята команда чемпіонату Туреччини — «Адана Демірспор», у складі якої виступає колишній гравець киян марокканець Юнес Беланда, а тренує легендарний італійський ексфутболіст Вінченцо Монтелла (понад 450 матчів та 222 забиті м'ячі за різні італійські команди).

По ходу гри суперники не використали створені моменти й у підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю. Примітно, що за першим таймом українські вболівальники могли спостерігати на клубному каналі «Динамо» у Youtube, а ось після перерви показ матчу припинився через ультиматум, висунутий турецькою стороною, про заборону подальшої трансляції.

«Динамо» (Україна) — «Адана Демірспор» (Туреччина) — 0:0

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 77), Караваєв (Малиш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубінчак (Вівчаренко, 57), Сидорчук (Яцик, 73), Гармаш (Андрієвський, 73), Буяльський (Царенко, 57), Волошин (Боль, 89), Перріс (Беніто, 57), Ванат (Супряга, 73).

Відео першого тайму матчу «Динамо» — «Адана Демірспор» — 0:0

Додамо, що до завершення тренувального збору в Туреччині у «Динамо» заплановані ще кілька спарингів. Уже 20 лютого підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з латвійською «Ригою», а на 23-те число заплановано гру з ще одним представником Латвії «Валмієрою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у плей-оф Ліги Європи обіграв кривдника «Динамо».

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