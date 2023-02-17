«Динамо» в день народження Попова перемогло суперника з Латвії: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 17 лютого, київське «Динамо», яке не пробилося в єврокубкову весну, зіграло черговий контрольний матч на зборі в Туреччині. Опонентом підопічних Мірчі Луческу стала «Лієпая» з Латвії, яка посіла в минулому чемпіонаті країни 4-е місце.

Зустріч на стадіоні Mardan Sports Complex поблизу Анталії в день 24-річчя захисника «біло-синіх» Дениса Попова завершилася перемогою динамівців — 2:0 (Періс, 22, Волошин, 90+1). Зазначимо, що вперше на зборах у складі «Динамо» зіграли найкращий бомбардир команди в першій частині сезону Віталій Буяльський і ямаєць Кахім Перріс, котрі повернулися до загальної групи.

«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Дячук (Сирота, 76), Попов, Вівчаренко (Дубінчак, 70, Сидорчук, Шепелєв (Яцик, 58), Перріс (Волошин, 58), Буяльський (Царенко, 76), Кабаєв (Беніто, 65), Ванат (Супряга, 58).

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Лієпая» — 2:0

Нагадаємо, що під час підготовки до другої частини сезону «Динамо» програло «Рапіду» (0:4), «Марібору» (0:2) та «Пахтакору» (0:1), зіграло внічию з «Аустрією Люстенау» (2:2), а також перемогло «Унірю Деж» (5:1), «Вайле» (2:0), «Шкендію» (1:0), «Сілекс» (4:0) та «Політехніку» (2:0).

Додамо, що у планах «біло-синіх» на турецькому зборі ще два поєдинки з латвійськими клубами — «Сконто» (20 лютого) та «Валмієрою» (23 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Динамо» та збірної України завершив кар'єру у 33 роки.

Фото ФК «Динамо»

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