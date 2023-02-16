«Шахтар» обіграв кривдника «Динамо» у плей-оф Ліги Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 16 лютого, донецький «Шахтар», який переманив до себе воротаря-чемпіона світу Дмитра Різника, провів у Варшаві на стадіоні Війська Польського перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького «Ренна», який у нинішньому сезоні вже двічі обіграв українську команду — київське «Динамо» у групі Ліги Європи (2:1 удома та 1:0 у гостях).

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перший матч

«Шахтар» (Україна) — «Ренн» (Франція) — 2:1

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів (Петряк, 77), Траоре (Сікан, 77).

Голи: Криськів (11), Бондаренко (45+1, з пенальті) — Екамбі (59).

Уболівальники «Шахтаря» чекали на цей матч із серйозними побоюваннями. Насамперед пов'язані вони були з переходом лідера команди Михайла Мудрика до лондонського «Челсі» й як виглядатимуть «гірники» без нього. Також була традиційна для українських клубів проблема відсутності ігрової практики в офіційних матчах під час тривалої зимової паузи перед єврокубками (свій останній поєдинок у чемпіонаті України підопічні Ігора Йовічевіча провели наприкінці листопада проти полтавської «Ворскли»).

Футболістам донецької команди, у стартовому складі якої вийшли всі перевірені бійці (зимові новачки, захисник Ярослав Ракицький та нападник Кевін Келсі, залишилися в запасі), досить швидко вдалося заспокоїти своїх шанувальників. Уже на 11-й хвилині Михайличенко прострілив із лівого флангу, захисники «Ренна» не змогли вибити м'яча, і Криськів зблизька пробив точно під поперечину — 1:0.

«Ренн», який вважався до матчу фаворитом, пішов уперед, сподіваючись зрівняти рахунок, але надійно в рамці діяв Трубін. А перед самою перервою «гірникам» вдалося подвоїти свою перевагу. Номінальний захисник Конопля опинився на вістрі, намагаючись замкнути простріл Криськіва з флангу, і суперник порушив проти нього правила — пенальті. До «точки» підійшов Бондаренко і пробив у кут: досвідчений воротар «Ренна» Манданда (на хвилиночку, чемпіон світу-2018 у складі збірної Франції) дотягнувся до м'яча, але парирувати не зміг — 2:0.

Здавалося, що й після перерви «гірники» тримають гру під своїм контролем, але секундна розслабленість, коли після подачі з лівого флангу захисники впустили Екамбі, коштувала підопічним Ігора Йовічевіча пропущеного м'яча — 2:1.

Після цієї прикрості «гірники» могли ще забивати, щоб забезпечити собі комфортну перевагу перед візитом до Франції, але Степаненко, замикаючи навіс із кутового, пробив головою над поперечиною, а Зубков із лінії штрафного майданчика пробив поряд зі стійкою.

У підсумку, 2:1 — перемога «Шахтаря» в першому офіційному матчі в 2023-му та хороші перспективи перед матчем-відповіддю, який пройде за тиждень, 23 лютого, у Ренні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги конференцій АЕК — «Дніпро-1».

Фото ФК «Шахтар»

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