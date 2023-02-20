«Завдаємо росії надзвичайно відчутних втрат. Що більше росія втратить саме на Донбасі, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України», — Зеленський

Російська агресія проти України триває. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі. Про це він повідомив у своєму зверненні.

«Доповідали й Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової. Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій. Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент — на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється. Заслухав детальні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ „Хортиця“ — була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил у ворога. Вугледарський напрямок, ОТУ „Донецьк“ — доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі — Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив про ситуацію на південному та північному напрямках.

«Заслухав доповідь щодо ситуації на півдні. Зокрема, Одеський напрямок — доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, контролюємо всі можливі перспективи. ОСУВ „Таврія“ — доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя й увесь цей напрямок! Обов’язково — Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем. Як і по всьому північному кордону. Була доповідь міністра внутрішніх справ щодо формування нових бригад „Гвардії наступу“. Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна й треба мотивувати людей», — додав він.

Як писали «ФАКТИ», з метою дискредитації ЗСУ противник обстрілює лікарні та школи на підконтрольній йому території.

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