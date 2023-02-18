З метою дискредитації ЗСУ противник обстрілює лікарні та школи на підконтрольній йому території, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Російська федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області. Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також зазначили, що російські загарбники намагаються дискредитувати Україну та ЗСУ.

«З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти», — йдеться у повідомленні.

Також протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

«Силами оборони протягом поточної доби знищено 2 крилаті ракети „Калібр“. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили один район зосередження живої сили противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Білому домі підрахували кількість убитих в Україні «вагнерівців».

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram