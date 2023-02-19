Російські окупаційні війська продовжують нарощувати вогневу активність напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну.- протягом поточної доби по території нашої країни було завдано 9 ракетних та 11 авіаційних ударів, а також здійснено понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Серед цивільного населення є загиблі і поранені.

Водночас, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках було обстріляно 6 населених пунктів Харківської області, чотири — Луганської та ще два — Донецької області. На Бахмутському напрямку ураження зазнав сам Бахмут, а також прилеглі села Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, в районі Бахмута агресор задіяв ще й армійську авіацію. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зазнали 15 міст і сіл, зокрема Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар.

На Херсонському напрямку, де від артилерійського вогню цього разу постраждали цивільні у Херсоні та Очакові, російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні тимчасово окупованого села Каланчак. Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють. Лікарня стала таким собі «хабом» для поранених та загиблих окупантів — лише минулої доби до медичного закладу привезли понад 50 поранених та вбитих загарбників.

А в тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати перед уроками гімн країни-агресора. Також, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю.

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 — по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари — по важливих об’єктах противника. Також підрозділи Сил оборони збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3», а ракетники й артилеристи уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Нагадаємто, що у неділю, 19 лютого, на території тимчасово окупованого Донецька було зафіксовано декілька «прильотів», в тому числі — по казармі російських військових та «прокуратурі» фейкової «днр».

Фото Генштабу ЗСУ

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