Масляна-2023: коли і як святкувати, що не можна робити протягом тижня 20 — 26 лютого

У понеділок, 20 лютого, розпочався Масляний тиждень, який триватиме до неділі, 26 лютого, після чого починається Великий піст — він триватиме 48 днів, до Великодня.

Масляна — це своєрідні проводи зими та зустрічі весни. В Україні цей тиждень найвідоміший за обрядом Колодія. Сиропустний тиждень, який ще називають «бабиним», традиційно вважається останнім терміном, коли можна було грати весілля. Тож молодь, яка не одружилася, «каралася» — до ніг хлопців прив'язували колодки, які ті були змушені тягнути за собою. Могли «покарати» й матір, яка не змогла прилаштувати своє чадо.

Фото з Вікіпедії

У понеділок «колодка народжувалась», у вівторок «хрестилася», у середу були «похрестини», у четвер — колодка «вмирала», у п'ятницю її «ховали», а у суботу — «оплакували».

Традиційно на Масляну печуть млинці та подають їх з різними начинками, окрім м'ясних — скоромні продукти вже їсти не можна. Вітаються молочні страви, яйця, риба. Також готують холодець зі свинячих ніжок, вареники з сиром, капусту з олією, яєчню на маслї.

Весь тиждень дозволено їсти рибу, яйця, сир, молочні продукти, однак у середу та п'ятницю рекомендували лише один прийом їжі увечері.

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Млинці починали пекти вже першого дня Масляної. Тоді ж робили прибирання у домі. Вівторок вважався днем, коли треба шукати свою другу половинку — чи то на гуляннях, чи то на оглядинах.

Середа — тещин день, коли зять йде у гості до матері своєї дружини. Те, як вона його зустріне, ясно покаже ставлення до чоловіка і того, як він поводився весь рік. Якщо стіл буде багатим, то теща всім задоволена. Четвер зазвичай присвячували розвагам.

А в п'ятницю вже теща їхала в гості до зятя, який весь вечір мав розважати її.

У суботу заміжні жінки збиралися на посиденьки, а в неділю, яку називають прощеною, люди проводжали Масляну, просили один у одного прощення, а також спалювали «чучело Масляної», кидаючи у вогонь непотрібні речі, з якими, як вірили пращури, згоряли проблеми та погані думки.

Поганою прикметою на Масляну вважалося лихослів'я, плітки, а також запрошення гостей до неприбраного будинку. Прибирання потрібно робити в перші три дні тижня, викидаючи непотрібні речі, а з четверга до неділі обмежиться лише тим, що необхідно робити.

Вважалося, що чим більше господині напечуть млинців, тим вдалішим буде рік. Також на млинцях ворожили. Якщо перший млинець вийде не «комом», а тонким та мереживним, то рік видасться легким. А якщо товстим, то доведеться тяжко і багато працювати.

Після заходу сонця у прощену неділю під заборону потрапляли молочні продукти — люди починали поститися вже до Великодня. Про традиції цього дня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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