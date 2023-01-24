Тримали як рабів: в Іспанії викрили банду, яка жорстоко експлуатувала українців

Іспанська поліція у співпраці з Європолом викрила злочинну організацію, яка займалася контрабандою тютюнових виробів. Працювали на нелегальних фабриках переважно українські біженці, які опинились в Європі, рятуючись від війни.

Про це повідомляє сайт Громадянської гвардії Іспанії.



Уточнюється, що біженців зазвичай розміщували на нелегальних підприємствах із виробництва та фасування цигарок.

Слідство стверджує, що злочинці, які очолювали групу, мали три незаконні виробничі потужності. Вони діяли у провінціях Севілья, Ла-Ріоха та Валенсія.

Пакування та зберігання нелегального товару здійснювалася у будинках, розташованих у районі восьми міст Іспанії, зокрема, Мадриді, Альбасеті, Кордові та Малазі.

За заявою Громадянської гвардії, заводи мали сучасне обладнання, яке разом оцінювалося більш ніж у 3 мільйони євро.

Керівники організації відмивали великі суми грошей, які, як повідомляється, займалися контрабандою тютюну, що дозволяло їм вести розкішне життя, проживаючи у розкішних маєтках у районі Севільї та Марбельї.

Поліцейські затримали 27 осіб, конфіскували 3,5 млн пачок безакцизних цигарок на суму 17,5 млн євро та 10 000 кілограмів тютюнового листя вартістю понад 20 мільйонів євро.

За даними ООН, після початку широкомасштабної війни росії проти України до Європи прибуло до 8 млн. біженців, понад 160 тис. з них було зареєстровано в Іспанії.

Нагадаємо, у Польщі українські біженці можуть отримати Карту побуту. Це дозвіл на тимчасове чи постійне проживання на території Республіки Польща, завдяки якому мігрант може багаторазово перетинати кордон без додаткового отримання візи та користуватись більшістю базових цивільних прав.

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