Танки будуть у березні, з літаками — не зрозуміло: перші підсумки «Рамштайна»

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн», на якому вкотре підтвердили, що ЗСУ отримають перші танки Leopard у березні.

Як повідомляє «Україна Online», про це заявили у міноборони Польщі.

У той же час глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни Заходу обговорюють синхронізацію постачання зброї Україні. Однак на даний момент США не передаватиму ЗСУ винищувачі F-16.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Північноатлантичний альянс посилить партнерство та підтримку Грузії та Молдови, вразливих до втручання з боку Росії.

У свою чергу Олексій Резніков повідомив, що українські військові навчатимуться на новій техніці цілими підрозділами.

Як пише ВВС, журналісти поцікавилися у Ллойда Остіна поставками бойових літаків, на що він сказав: «Мені нема чого повідомити». За його словами, країни-партнери намагатимуться поставити Україні якнайбільше боєприпасів максимально швидко. Хоча останнім часом дедалі частіше повідомляється, що боєприпасів ЗСУ давно не вистачає. Зокрема, згадувалося, що нарощуватиме виробництво снарядів калібру 155 мм буде Австралія.

Водночас, очільник Пентагону повідомив, що союзники очікують, що Україна почне власний наступ протягом весни.

Раніше видання The New York Times повідомляло про плани США збільшити виробництво 155-міліметрових снарядів на 500 відсотків протягом двох років.

Фото зі сторінки Олексія Резнікова

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