У США демократи й республіканці об’єдналися, щоб закликати Байдена відправити F-16 в Україну, — ЗМІ

Двопартійна група американських законодавців тисне на президента США Джо Байдена, закликаючи передати Україні винищувачі F-16 для захисту від повномасштабного російського вторгнення (нагадаємо, на останньому «Рамштайні» рішення щодо літаків не було ухвалене). Про це повідомляє видання Politico.

П'ять членів Палати представників стверджують у листі до Байдена, що сучасні літаки, яких прагне Київ «можуть виявитися вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».

«Надання таких літаків необхідне, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення російських наступальних дій і з огляду на очікуване збільшення масштабних бойових дій», — пишуть законодавці.

Організатором листа виступив демократ від штату Мен Джаред Голден. Його також підписали демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Це послання є останнім поштовхом з боку Капітолійського пагорба до надання Києву винищувачів американського виробництва. Це також відбувається в той час, коли прихильники допомоги Україні в обох партіях намагаються знайти спільну мову з фракцією в новій республіканській більшості в Палаті представників, яка хоче скоротити допомогу.

Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або подібна техніка — нададуть українським військам більше можливостей, ніж наземна артилерія, передана США та іншими країнами.

«F-16 або подібні винищувачі четвертого покоління надали б Україні високомобільну платформу, з якої можна було б збивати російські ракети та безпілотники класу „повітря-повітря“, захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу в повітрі», — зазначають вони.

Навіть якщо Байден вирішить не надсилати американські винищувачі F-16, інші західні країни, які літають на винищувачах американського виробництва, можуть надіслати їх в Україну, хоча США повинні будуть схвалити передачу.

У своєму зверненні до Байдена законодавці стверджують, що рішення щодо F-16 має бути прийняте швидко, враховуючи час, необхідний для підготовки українських пілотів. Проте вони зазначили, що багато українських пілотів вже тренувалися з американськими військовими на великих навчаннях до війни, і стверджували, що відправка винищувачів є розумною стратегічною інвестицією в зміцнення військового потенціалу Києва і приведення цього конфлікту до справедливого завершення.

Раніше голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що озброєння України є єдиним шляхом до миру.

Тим часом Польща та Словаччина мають намір передати Україні МіГ-29.

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