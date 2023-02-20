Списаний матеріал: в окупованому Криму помер один із колаборантів «старої закваски»

У Криму, де днями пролунала чергова «бавовна», за інформацією пропагандистських ЗМІ, помер активний прихильник «руського міра» Костянтин Заруднєв. Колаборанти називали його «знаковою людиною».

«Заруднєв за десятиліття до початку окупації активно розповсюджував проросійські наративи в севастопольських інтернет-форумах та інформаційних ресурсах, був депутатом районної ради від проросійської «Прогресивної соціалістичної партії України», і на цій посаді у 2010 році влаштував провокаційне шоу зі спаленням українського паспорта, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Зараз багато колаборантів визнають, що Заруднєв, який очевидно координується в цьому питанні російськими спецслужбами, виступав «сполучною ланкою» між різними течіями та персоналіями Севастополя.

В інтерв’ю «Медузі» у 2015 році Костянтин Заруднєв описував свої дії з 2005 року, вказуючи, що «я ж ще й колишній мент, у мене була хороша… агентура», згадуючи також «Володю, нашого куратора від СБУ», який, очевидно, також змінив присязі або у 2014 році, або набагато раніше. У даному інтерв’ю 2015 року він називав себе «заступником командира дружини „Рубіж“», яка злочинно брала участь з лютого 2014 року у захопленнях кораблів та військових частин України в Севастополі. Втім, тоді ж окупант визнав, що вирішальну роль у кримських подіях зіграло не ополчення, а російська армія".

Про конкретні причини смерті 50-річного Костянтина Заруднєва пропаганда агресора не пише, лише натякає на певний стан здоров’я і тривалу хворобу.

«Костянтин Заруднєв як один із небагатьох справді ідейних, а не меркантильних чи ситуативних прихильників агресора, жодних особливих „постів“ та „годівниць“ від окупантів у Севастополі з 2014 року не отримав, — зазначає Асоціація реінтеграції Криму. — При цьому занадто багато знав про багатьох, і якою б не була справжня причина його смерті, тепер, чекаючи неминучої деокупації, чимало колаборантів явно не сумуватимуть з приводу смерті настільки небезпечного для них свідка та співучасника».

Нагадаємо, через серйозні проблеми з газом, окупанти хочуть пробурити три нові свердловини в Чорноморському районі Криму.

597

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram