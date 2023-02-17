Новий день приніс нові вибухи: в Криму знову пролунала «бавовна»
Уранці 17 лютого в окупованому Криму знову пролунали вибухи.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився на нову атаку дронів на місто.
При цьому він заявив, що жодних пошкоджень об'єкта немає: «Сьогодні вранці у районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Ушкодження ТЕС немає, вона працює у штатному режимі».
У спробі завдати удару по «важливим для Севастополя об'єктам» він звинуватив Україну.
Водночас місцеві пабліки пишуть про відсутність світла у Фіоленті.
Telegram-канал «Кримський вітер» написав, що вибухи лунали і в Севастополі — їх було два, вони сталися близько 4 години ранку п'ятниці.
Чули «бавовну» мешканці різних районів тимчасово захопленого міста: на вулиці Лукомльській, на проспекті генерала Острякова, у Комишевій бухті, у Балаклавському районі тощо.
У Балаклаві один з вибухів був настільки сильним, що мешканці повідомили, що у них тремтіли вікна.
Развозжаєву довелося визнати наявність вибухів. Але окупант стверджує, що виною всьому став обігрівач — «закоротила розетка на списаному й малому кораблі проти човна, що готується до утилізації», чорноморського флоту росії.
Як наслідок — виникла пожежа, яку так звана «влада» назвала «побутовою».
Українські партизани неодноразово влаштовували окупантам «бавовну» у Криму. Вранці 16 лютого два безпілотники нібито були збиті над морем у Севастополі.
Президент Зеленський неодноразово говорив про те, що війна для України закінчиться, коли вона поверне усі свої території у межах 1991 року, зокрема й Крим.
У недавньому інтерв'ю Бі-бі-сі Зеленський сказав, що територіальні поступки України щодо Криму та Донбасу створили «бомбу у центрі нашої країни та бомбу у центрі Європи». Президент України закликав Захід допомогти нашій країні озброєнням, щоб ЗСУ могли якнайшвидше звільнити українську землю.261
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