Новий день приніс нові вибухи: в Криму знову пролунала «бавовна»

Уранці 17 лютого в окупованому Криму знову пролунали вибухи.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився на нову атаку дронів на місто.

При цьому він заявив, що жодних пошкоджень об'єкта немає: «Сьогодні вранці у районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Ушкодження ТЕС немає, вона працює у штатному режимі».

У спробі завдати удару по «важливим для Севастополя об'єктам» він звинуватив Україну.

Водночас місцеві пабліки пишуть про відсутність світла у Фіоленті.

Telegram-канал «Кримський вітер» написав, що вибухи лунали і в Севастополі — їх було два, вони сталися близько 4 години ранку п'ятниці.

Чули «бавовну» мешканці різних районів тимчасово захопленого міста: на вулиці Лукомльській, на проспекті генерала Острякова, у Комишевій бухті, у Балаклавському районі тощо.

У Балаклаві один з вибухів був настільки сильним, що мешканці повідомили, що у них тремтіли вікна.

Развозжаєву довелося визнати наявність вибухів. Але окупант стверджує, що виною всьому став обігрівач — «закоротила розетка на списаному й малому кораблі проти човна, що готується до утилізації», чорноморського флоту росії.

Як наслідок — виникла пожежа, яку так звана «влада» назвала «побутовою».

Українські партизани неодноразово влаштовували окупантам «бавовну» у Криму. Вранці 16 лютого два безпілотники нібито були збиті над морем у Севастополі.

Президент Зеленський неодноразово говорив про те, що війна для України закінчиться, коли вона поверне усі свої території у межах 1991 року, зокрема й Крим.

У недавньому інтерв'ю Бі-бі-сі Зеленський сказав, що територіальні поступки України щодо Криму та Донбасу створили «бомбу у центрі нашої країни та бомбу у центрі Європи». Президент України закликав Захід допомогти нашій країні озброєнням, щоб ЗСУ могли якнайшвидше звільнити українську землю.

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