На Землі очікується найсильніша за останній рік магнітна буря

В Україні 20 лютого очікується сильна магнітна буря, яка раніше в прогнозах магнітних бурь не згадувалась і яка станеться через несподіваний викид корональної маси на Сонці, пише The Watchers.

Так, сонячний спалах стався 17 лютого. Подія тривала 72 хвилини. Було здійснено викид корональної маси з повним ореолом, і, схоже, є компонент, спрямований на Землю. Розрахунковий час прибуття на Землю — 20 лютого.

Це найсильніший сонячний спалах з 20 квітня 2022 року, а також п'ятий сонячний спалах X-класу з початку року та перший спалах з компонентом, спрямованим на Землю.

Після спалаху було виявлено радіовипромінювання зі швидкістю 2407 км/с та радіосплеск тривалістю 22 хвилини. Це може призвести до значного радіошуму. Однак, як правило, цей шум недовговічний, але може створювати перешкоди для чутливих приймачів, включаючи радари, GPS та супутниковий зв'язок.

Як писали «ФАКТИ», у дні магнітних бур рекомендується уникати важких фізичних навантажень, краще обійтись легкою ранковою гімнастикою. Рекомендуються контрастний душ, розслаблюючі ванни, прогулянки на свіжому повітрі. В даний час краще відмовитися від кави, алкоголю, куріння і жирної їжі, віддаючи перевагу трав'яним чаям, сокам і легким стравам.

Подолати негативні наслідки магнітних бур допоможе здоровий сон, чому може сприяти провітрювання приміщення, а також легке вологе прибирання квартири.

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