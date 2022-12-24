В останні дні 2022 року Землю накриє потужна магнітна буря: чим вона небезпечна та як до неї підготуватися

На Землю знову насуваються магнітні бурі. Метеочутливі та літні люди відчують їхній вплив найближчими днями. Так, сильні магнітні бурі очікуються 26, 27, 28 грудня. Помірні геомагнітні коливання можливі 29 та 31 грудня, повідомляє gismeteo.ua.

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я.

Магнітні бурі по-різному впливають людей. Найбільш схильні до її впливу метеочутливі, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота та блювання, підвищений артеріальний тиск, біль у серці та суглобах, втома, безсоння.

Як писали «ФАКТИ», у дні магнітних бурь рекомендується уникати важких фізичних навантажень, краще обійтися легкою ранковою гімнастикою. Рекомендуються контрастний душ, розслаблюючі ванни, прогулянки на свіжому повітрі. На цей час краще відмовитися від кави, алкоголю, куріння та жирної їжі, віддаючи перевагу трав'яним чаям, сокам та легким стравам.

Подолати негативні наслідки магнітних бур допоможе здоровий сон, чому може сприяти провітрювання приміщення, а також легке вологе прибирання квартири.

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