Дощ, сніг та штормовий вітер: українців попередили про різку зміну погоди

В Україні найближчим часом погоду визначатиме циклон Willy з атмосферними фронтами. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Завтра повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг. Дощу — більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями до +10+13 градусів. Хіба що незначний мороз спостерігатиметься вночі (вночі!) у східній частині України. Характерна синоптична ознака завтрашнього дня — сильний вітер із штормовими поривами, який вже сьогодні непогано так гуляє в багатьох областях. Пориви вітру досягатимуть 15−20 й більше метрів за секунду», — прогнозує вона.

За словами синоптикині, у Києві 21 лютого очікується дощ, сильний вітер та +5 градусів тепла. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій також попередили про небезпеку сильного вітру 21 лютого.

«Завтра в Україні буде вітряно! За даними Укргідрометцентру 21 лютого в Україні пориви вітру досягатимуть 17−22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Зважаючи на погодні умови радимо дотримуватися правил безпеки: намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків; тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження; не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж; щільно закрийте вікна, двері, горища у будинках; приберіть з балконів, лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю», — порадили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що весна в Україні буде ранньою. Згідно з його прогнозами, в останню декаду лютого в Україні очікуються −3…+3 вночі та до +4…+9 вдень, але буде волого. Березень розпочнеться з потепління. За його даними, температура буде в межах +9…+11, на заході країни повітря прогріється до +10…+13. Опадів буде небагато, а сонця побільшає.

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