Справжні шпигуни: американські ЗМІ дізналися, як Байден діставався Києва

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден наніс несподіваний візит до Києва. Плани американського лідера відвідати Україну зберігалися у найсуворішій таємниці. Офіційно оголошувалося, що Байден 20 лютого вирушить із дводенним візитом до Польщі. Коли представників Білого дому питали, чи не має наміру президент побувати і в Україні, вони відмовлялися відповідати.

Газета The New York Times опублікувала деякі подробиці поїздки Байдена до Києва. Видання стверджує, що ввечері 19 лютого президент повечеряв із дружиною в одному з ресторанів у передмісті Вашингтона, що буває вкрай рідко — Байден вважає за краще робити це у своїй резиденції.

Поки президентське подружжя вечеряло, пресслужба Білого дому опублікувала щотижневий робочий графік глави держави. У документі стверджувалося, що Джо Байден має намір майже весь понеділок, 20 лютого, провести у Вашингтоні, а ввечері полетіти до Варшави. Вранці 21 лютого у нього заплановано зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. І жодного слова про Україну…

О 04:15 за вашингтонським часом під прикриттям темряви президентський літак Air Force One із Байденом на борту піднявся в небо та вирушив до Польщі. Американського лідера супроводжувала дуже невелика для закордонних поїздок команда — радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, заступник глави президентської адміністрації Джен О'Маллі Діллон та директор оперативного відділу Овального кабінету Енні Томазіні.

У літаку також були лише кілька журналістів з пула Білого дому. Їм наказали здати всі телефони та інші засоби зв'язку. Усіх репортерів попередили, що вони мають право повідомити своїм виданням про візит до України лише після прибуття до Києва.

У Польщі американська делегація сіла на потяг, який доставив її до Києва. Поїздка залізницею зайняла 10 годин. До Києва гості прибули о 08:00 за місцевим часом. The New York Times зазначає, що для 80-річного Байдена це досить втомлива подорож. Проте він наполіг на візиті, оскільки чудово розуміє, що війна в Україні досягла переломного моменту. І його приїзд до Києва, хай навіть всього на кілька годин, має величезне значення.

Видання порівнює підготовку візиту Байдена до української столиці з поїздками Джорджа Буша та Барака Обами до Іраку та Афганістану. Умови таємності були такими самими. Однак, як зазначає газета, тоді американські спецслужби боялися лише терактів. Цього разу йшлося про високий ризик нанесення росіянами ракетного чи авіаційного удару по Києву. З території білорусі ракета здатна вразити ціль у столиці України через 20 хвилин після запуску.

Побоювання були цілком виправдані. Зранку у Києві не замовкали сирени повітряної тривоги. Російські винищувачі МіГ були підняті в небо з аеродромів у білорусі.

Джо Байден уже покинув Київ. Він вирушив назад до Польщі потягом. Варшавська частина триденного турне президента США залишається без змін.

Тим часом після несподіваного візиту Байдена мережа буквально вибухнула яскравими мемами.

Фото: The New York Times

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