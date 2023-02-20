«Ще жоден президент США не приїжджав до Європи підтримати своїх союзників під час війни»: політолог про візит Байдена до Києва

Відомий політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко прокоментував візит президента США Джозефа Байдена до України.

Відомий політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко прокоментував візит президента США Джозефа Байдена до України.

«БАЙДЕН ПРИЇХАВ У КИЇВ — ЦЕ МУЖНИЙ КРОК.

1. Американці випередили агресивний виступ президента Росії Путіна та лицемірно-миротворчий виступ президента Китаю СІ Цзіньпіна, які вирішили зіграти із Заходом у гру „поганого та доброго поліцейського“. Тепер комусь із них доведеться міняти свою гру — Путіну чи СІ.

2. Напередодні „долоносного“ виступу Путіна, з приводу річниці російської агресії проти України, США підняли геополітичні ставки на найвищий рівень, недосяжний для путінської Росії і чітко визначили остаточну „червону лінію“: Україна перебуває в зоні впливу та стратегічної безпеки, заснованої на євроатлантичних цінностях США та Європи.

3. Президент США Байден відкрито кинув виклик Путіну напередодні його виступу та довів рішучість Америки допомагати та захищати Україну.

4. Президент США показав, що реально не боїться російських загроз бомбардувань столиці України. Цей візит Байдена до Києва виявився гарячішим, ніж візит Пелосі на Тайвань, що так принизив Китай. Тепер настала черга терпіти приниження на весь світ Путіну, який завтра у своєму виступі вдаватиме, що нічого страшного не сталося.

4. Раптовий приїзд американського президента Байдена в Україну — це мужній та сміливий крок. Адже ще жоден американський президент не приїжджав до Європи підтримати своїх союзників під час війни», — написав він у Facebook.

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