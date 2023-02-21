Всього 28: раптово помер молодший брат Хейден Панеттьєр

У понеділок, 20 лютого, американські ЗМІ повідомили про смерть популярного актора Дженсена Панеттьєра. Молодший брат Хейден Панеттьєр раптово помер у Нью-Йорку у віці 28 років.

Причина смерті поки що не називається, проте поліція запевнила, що не виявила нічого підозрілого. Не йдеться про насильницьку смерть.

Дженсен помер 19 лютого у себе вдома.

Разом з Хейден він знявся в комедії «Скажені стрибки» у 2005 році та в телефільмі «Тигровий рейс» (2004 рік). Крім того, у Дженсена було багато інших ролей. Лише цього року очікується вихід чотирьох фільмів за його участю. У 2008 році він номінувався на премію «Найкращий молодий актор» за роль у фільмі «Останній день літа».

Дженсен був молодший за сестру на п'ять років. Хейден поки що не коментує смерть брата.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного комедійного актора Джорджа Р. Робертсона. Виконавець ролі начальника Херста у культовій комедії «Поліцейська академія» помер у віці 89 років.

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